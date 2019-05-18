Петр Порошенко освободил от должности всех своих советников

Под увольнение попал и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Кадровые указы уходящий президент Украины подписал накануне, в последний будний день перед инаугурацией Владимира Зеленского. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку сам. Ранее об уходе со своих постов объявили и другие чиновники.

Это результат усилий уходящей власти спасти свое положение. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Станислав Белковский. Правящая коалиция в Верховной Раде раскололась из-за желания депутатов поскорее покинуть парламент, считает Станислав Белковский.