К опросу в Екатеринбурге о необходимости постройки храма, привлекут ВЦИОМ

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне встречались с гендиректором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым. Сам Федоров в интервью «Длждю» сказал, что к опросу жителей относительно дальнейшей судьбы сквера, где планируется стройка, нужно подходить максимально ответственно.



Между тем, в городе уже с 15 мая проводится телефонный опрос о строительстве храма у драмтеатра. При этом варианта «против храма» респондентам не предлагается. В одном из интервью местному изданию JustMedia.ru. Федоров заявил, что к этому опросу ВЦИОМ не имеет никакого отношения, в другом, что его ВЦИОМ проводит в закрытом режиме и результаты публиковаться не будут. Кто заказал исследование, Федоров не уточнил.

Тем временем, участники протеста против строительства храма в Екатеринбурге решили не ходить сегодня на встречу с мэром города. Как пояснил активист Александр Иванов, инициативная группа пришла к выводу, что у протестующих нет лидеров, которые могли бы говорить от их лица. Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал встречу с лидерами протеста, когда пришел к участникам акции в сквер 16 мая. Он предложил Иванову отобрать 30 человек, которые могли бы представлять протестующих.