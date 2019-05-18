Вслед за  Белоруссией и Украиной Казахстан потребовал от «Транснефти» компенсаций за убытки из-за грязной нефти

Как передает Reuters, всего этой стране были отгружены почти 600 тыс. тонн некондиционного сырья. В министерстве энергетики Казахстана утверждают, что страна предварительно договорилась с покупателями о приобретении загрязненной нефти со скидкой. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак ранее пообещал, что «Транснефть» компенсирует всем партнерам убытки из-за загрязненной нефти, но для этого они должны «доказать ущерб».