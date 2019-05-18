Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре политического скандала

Его подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице обсуждал с российской предпринимательницей Аленой Макаровой возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт. По сведениям Spiegel, россиянке, в частности, предлагалось на выгодных условиях приобрести влиятельное австрийское издание — Kronen Zeitung. Видео с этой беседой обнародован Spiegel. Штрахе, который является лидером Австрийской партии свободы, на момент встречи с Макаровой еще не был вице-канцлером. Но оппозиция уже потребовала его отставки.