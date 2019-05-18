Действующий президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву

В России его обвиняют в растрате госсредств по делу фонда «Сколково», он объявлен в международный розыск.

Петр Порошенко в последний рабочий день своего срока на посту президента Украины подписал указ о предоставлении гражданства страны бывшему депутату российской Госдумы Илье Пономареву. Это решение было принято «в интересах государства», написал на своей странице в Facebook экс-парламентарий по-украински. Пономарев отметил, что будет использовать статус гражданина для привлечения на Украину «новых иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест и увеличения госбюджета». «Процветание Украины — это ключ к изменениям в России». Бывший депутат завершил свой пост словами: «Слава Украине!». Пономарев работал в Госдуме почти 10 лет. В 2015 году его лишили депутатской неприкосновенности, после чего он покинул Россию и переехал сначала в США, а потом на Украину. Его лишили статуса депутата и предъявили обвинения по делу о пособничестве в растрате 22 миллионов рублей инновационного центра «Сколково».

Условием получения украинского гражданства является отказ от иностранного паспорта. На получение гражданства по указу президента могут рассчитывать только люди, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, а также те, кто представляет интерес для государства.