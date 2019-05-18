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05:08, 18 мая 2019

Владимир Зеленский возможно уже подготовил указ о  роспуске Верховной рады.

Во всяком случае, об  этом со  ссылкой на свои источники сообщает украинское издание «Обозреватель». По  его сведениям, указ будет подписан 20 мая, внеочередные парламентские выборы будут назначены на 14 июля, при том, что очередные выборы должны состояться в конце октября. В окружении Зеленского утверждают, что речь идет о предварительной версии указа — окончательный вариант еще не утвержден, как и само решение о роспуске парламента.



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