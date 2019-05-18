В Крыму сегодня будут вспоминать жертв сталинской депортации.

Траурные акции и молебны пройдут в годовщину депортации крымских татар с полуострова и в память о других народах, насильно вывезенных отсюда во время войны. 75 лет назад, по указу Иосифа Сталина из Крыма в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал было выслано более 190 тысяч человек. Их обвинили в массовом сотрудничестве с фашистами и расправе над советскими партизанами. Владимир Путин в апреле 2014 года своим указом реабилитировал народы, пострадавшие от сталинских репрессий.