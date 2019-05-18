Инициативная группа противников храма в Екб отказалась от  встречи с мэром города Александром Высокинским.

Об этом рассказал Ura.ru активист Александр Иванов, которого мэр 16 мая попросил отобрать 30 активистов для ведения переговоров. Как пояснил Иванов, инициативная группа пришла к выводу, что у протестующих нет лидеров, которые могли бы говорить от их лица. Они также опасаются обвинений в свой адрес в случае возобновления столкновений в сквере. Встреча была назначена на сегодня. Между тем, как пишет Ura.ru в своем телеграм-канале, жители Екатеринбурга все равно придут на встречу с Высокинским, к 11 утра к зданию мэрии. Состав делегации заранее неизвестен.