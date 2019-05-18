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04:09, 18 мая 2019

Чартерный перевозчик Azur Air с 1 июня перестанет кормить пассажиров эконом-класса на рейсах короче пяти часов.

Как говорится в сообщении компании, на таких перелетах пассажирам будут предлагать только воду и горячие напитки. В бизнес-классе питание останется. На рейсах от пяти часов питание и напитки также будут предлагать. Приятие такого решения в авиакомпании объяснили ростом стоимости авиатоплива и аэропортовых сборов. Azur Air создан в 2014 году. Перевозчик выполняет рейсы из 40 городов России по 29 международным направлениям.



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