Мотивами Владислава Рослякова, устроившего бойню в  колледже в Керчи, стали социальный протест и неустроенность.

Об этом студенческой газете Санкт-Петербургского госуниверситета рассказал председатель СК Александр Бастрыкин. По его словам, Рослякову кто-то явно помогал, версия под условным названием

«Колумбайн» объясняет повод, но не причину. Студент Керченского политехнического колледжа в октябре прошлого года открыл огонь и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, пострадали около 50-ти. Сам стрелок покончил с собой.