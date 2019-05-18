Открытие в Чечне самой большой в Европе мечети в Европе состоится 23 августа.
Об этом у себя во «Вконтакте» пишет Рамзан Кадыров. Мечеть возводится в Шали и будет носить имя главы Чечни.
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Об этом у себя во «Вконтакте» пишет Рамзан Кадыров. Мечеть возводится в Шали и будет носить имя главы Чечни.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…