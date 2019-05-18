Истребитель США, разбившийся в четверг в Калифорнии, нес на борту снаряженные боеприпасы.

По сведениям Эй-би-си, они предназначались для выполнения задач в интересах Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки. Какого рода боеприпасы находились на борту F-16, не уточняется. Сообщается лишь, что они извлечены из обломков самолета и будут утилизированы. Истребитель рухнул на крышу одного из зданий на американской авиабазе. Летчик катапультировался, на земле никто не пострадал.