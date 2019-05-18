Россия и Нидерланды урегулировали спор о задержании судна Arctic Sunrise с 30 активистами Greenpeace.

По информацииReuters, Россия должна выплатить Greenpeace почти 3 миллиона евро. Рассмотрение индивидуальных жалоб арестованных в 2013 году может быть продолжено в ЕСПЧ. В сентябре 2013 года экозащитники пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу «Приразломная» в Печорском море, чтобы провести акцию протеста против добычи нефти на арктическом шельфе. Российская сторона арестовала и судно и активистов. Позже сотрудники Greenpeace попали под амнистию, объявленную к 20-летию российской Конституции.