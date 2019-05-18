Суд в  Москве продлил на два месяца арест 75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву.

Сотрудник «ЦНИИмаш» обвиняется в госизмене. По словам адвоката Ивана Павлова, Кудрявцева после медицинского обследования в гражданской б-це вернули в СИЗО «Лефортово». Ранее ЕСПЧ потребовал, чтобы Кудрявцева обследовали независимые врачи — него сахарный диабет, другие хронические заболевания, уже в СИЗО он перенес инфаркт. Адвокаты и родственники утверждают, что Кудрявцев не получает в изоляторе необходимых лекарств и медицинской помощи. Кудрявцев находится под стражей с июля прошлого года. Ему вменяют в передачу секретной информации Бельгии. Своей вины ученый не признаёт.