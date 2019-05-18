Венесуэла продолжает распродавать свои золотые резервы.
По сведениям Bloomberg, за последние две недели страна продала золота на 570 миллионов долларов. Кто стал покупателем драгметалла, не уточняется. Оставшиеся золотовалютные резервы Венесуэлы Bloomberg оценивает в 8 миллиардов долларов — минимальный показатель за 29 лет. Источники агентства отмечают, что вырученные средства пойдут на импорт товаров через одно из зарубежных торгпредств Венесуэлы. В ЦБ Венесуэлы информацию о продаже золота оставили без комментариев. Всего с начала апреля Каракас продал 23 тонны золота компаниям из ОАЭ и Турции.