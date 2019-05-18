Прокуратура Австрии проверяет информацию о  тайном финансировании Австрийской партии свободы из-за рубежа.

Об этом изданию «Курир»

заявил генсек министерства по делам конституции Кристиан Пильначек. Поводом к расследованию стала видеозапись, на которой председатель пртии, вице-канцлер республики Хайнц-Кристиан Штрахе обещает инвесторам

доступ к госконтрактам. Австрийская оппозиция после публикации этой информации потребовала отправить вице канцлера в отставку и провести новые парламентские выборы. В связи с политическим скандалом, Федеральный канцлер Себастьян Курц сегодня, как ожидается, выступит со специальным заявлением.