Полиция Петербурга не дала ЛГБТ-активистам провести акцию против гомофобии.

По сведениям ОВД-Инфо, пятерых участников флэшмоба, приуроченного к Международному дню против гомофобии задержали и отправили в отделение. По словам журналиста Давида Френкеля, задержаны семь человек, в том числе и случайные люди. Акция проходила в гайд-парке рядом с Финляндским вокзалом. Участники вышли на площадь с радужными флагами и бумажными журавлями, символизирующими свободу.

Как передает радио «Свобода», В Международный день борьбы с гомофобией Amnesty International передала в Кремль петицию с требованием расследовать факты преследования ЛГБТ-сообщества в Чечне. В Лондоне активисты Amnesty International расстелили перед российским посольством радужный флаг с надписью «Справедливость» и разложили на нём 40 роз по числу предполагаемых жертв последней волны преследований гомосексуалов в Чечне. В Париже сторонники правозащитной организации провели акцию с поцелуями. Перед посольством России одновременно поцеловались около 20 активистов.