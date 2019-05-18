Опрос ВЦИОМ о вопросу строительстве храма в Екб будет носить закрытый характер.

Его данные публиковаться не будут. Это следует из разъяснений, которые гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров дал местному изданию JustMedia.ru. Между тем, ранее сообщалось, что ВЦИОМ уже с 15 мая ведет в регионе опрос, причем среди предлагаемых вариантов нет ни одного «против храма». Сам Федоров заявил, что это фейк и ВЦИОМ к этому опросу отношения не имеет. Накануне Федоров прилетел в ЕКБ и встречался с губернатором и полпредом президента в УФО.