ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в полуфинале «Финала четырех» баскетбольной Евролиги.
Матч московских армейцев с действующим победителем Евролиги завершился со счетом 95:90. В финале 19 мая ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфес». Начало — в 18:30
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Матч московских армейцев с действующим победителем Евролиги завершился со счетом 95:90. В финале 19 мая ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфес». Начало — в 18:30
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…