Сотрудники полиции задержали мать девочки, которая оставила ребенка в московской поликлинике.

Как рассказал ТАСС официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов, женщина оставила малолетнего ребенка в медучреждении на Бутырском валу и скрылась. По предварительным данным, задержанная — приезжая с Украины. Ребенок находится под наблюдением врачей, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, у нее нашлись родственники в Москве. Возбуждено уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.