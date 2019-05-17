Сегодня сборная России проведет свой пятый матч на чемпионате мира по хоккею

Соперником станет команда Латвии.

Пока сборную России уместнее сравнивать не с красной машиной, а с катком. Россияне выиграли все четыре матча. Более того, в трех из них наши не пропустили ни одной шайбы. Им не смогли забить даже чешские коллеги. Тем не менее, именно сейчас играть с Латвией не с руки. После поражения от чешской сборной команда близка к тому, чтобы не попасть в плей-офф, поэтому латвийцы будут бороться за любую возможность набрать очки. Что же до россиян, то тренерский штаб сохранил сочетание троек, которые уже оформились в первых матчах. Также было объявлено, что место в воротах займет Андрей Василевский. Парадоксальная ситуация, но занимать первое место в группе сборной России не выгодно. Велика вероятность сыграть в четвертьфинале с Канадой или США, но вряд ли сборная будет играть не на победу.

Матч между сборными России и Латвии начнется в 13.15. Трансляция на канале Матч ТВ.