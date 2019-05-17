В Израиле сегодня пройдёт финал песенного конкурса «Евровидение»

В него вышел и российский певец Сергей Лазарев.

В финале Сергей Лазарев выступит пятым. Следом за представителями Мальты, Албании, Чехии и Германии. Всего в конкурсе споют 26 финалистов. Российский певец представит публике песню на английском языке «Scream». Её написали Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос. В полуфинале представитель нашей страны исполнил песню в окружении восьми цифровых экранов с его изображением. Номер Лазарева также сопровождался проекциями молний и имитацией дождя. Незадолго до выступления российский артист заставил поволноваться своих поклонников. Медики провели ему сеанс иглоукалывания. Лазарев посетовал на то, что причиной его проблем со здоровьем стали кондиционеры. Российский певец не впервые представляет нашу страну на Евровидении. В Стокгольме в 2016м он занял третье место, песню для него тоже написал Киркоров. Букмекеры вероятность победы нашего исполнителя в конкурсе оценили в 5 процентов. Фаворит букмекеров представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Конкурс Евровидение в этом году проводят в 64й раз.