Представители протестующих в Екатеринбурге решили отменить сегодняшнюю встречу с мэром Александром Высокинским

Об этом агентству Ura.ru сказал Александр Иванов, который в четверг согласился собрать 30 человек со стороны защитников сквера для переговоров с главой города. На своей странице в Фейсбуке Иванов написал, что в предлагаемом формате встреча кажется бесполезной.

В пятницу вечером несколько сотен человек вновь пришли в сквер в центре Екатеринбурга, где планируется строительство храма. Об этом пишет сайт Znak.com. Протестующих было значительно меньше, чем в предыдущие дня, когда в сквер приходили по несколько тысяч человек.

В четверг после слов президента Владимира Путина о том, что надо провести опрос насчет строительства храма, власти Екатеринбурга заявили, что опрос будет. Решается, в каком формате, — сказал мэр Александр Высокинский.

Между тем, в Кремле заявили, что президент не вмешивался в ситуацию в Екатеринбурге, он просто ответил на вопрос журналистов, а местные власти прислушались к позиции главы государства.