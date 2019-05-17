В Волгограде после обысков силовики задержали семерых последователей «Свидетелей Иеговы»*

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Он отмечает, что задержания проходили накануне. За некоторыми силовики приходили на работу. При этом они не предъявляли никаких документов.

Два года назад Верховный суд признал деятельность организации «Свидетели Иеговы»* экстремистской и запретил ее в России. Из разных регионов регулярно приходят сообщения об обысках и задержаниях последователей.

* организация запрещена в России