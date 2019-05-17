Представители протестующих в Екатеринбурге не собираются идти на завтрашнюю встречу с мэром Александром Высокинским

Об этом агентству Ura.ru сказал Александр Иванов, который вчера согласился собрать 30 человек со стороны защитников сквера для переговоров с главой города. По словам Иванова, эти 30 человек являются нелегитимными послами. Кроме того, они не планируют идти к мэру, потому что опасаются обвинений в свой адрес в случае, если начнутся незаконные действия в сквере.

На своей странице в Фейсбуке Иванов написал, что в предлагаемом формате встреча кажется бесполезной.

Напомним, вчера президент Владимир Путин призвал провести в Екатеринбурге опрос, чтобы выяснить, как горожане относятся к строительству храма на месте сквера. Сразу следом городские власти сказали, что опрос будет.