У экс-кураторов Центробанка в ФСБ обнаружили более 12 миллиардов рублей

Как отмечает газета «Коммерсантъ», таким образом более чем вдвое перекрыт рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко по теневым активам. У полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова обнаружили наличные и драгоценности на сумму около 12-ти миллиардов. Примерно столько же, по версии следствия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые. Согласно предварительной версии миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью взяток.