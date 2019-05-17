Примерно в миллион рублей обойдется для участника Международного экономического форума визит в Петербург на три дня

В эту сумму входят проживание и развлечения. Правда, для vip-гостей траты будут в разы выше.

Большинство номеров в элитных гостиницах Петербурга уже забронированы для участников международного экономического форума. В самых известных, таких как Four Seasons, Kempinski или Radisson проживание в течение нескольких дней обойдется от четырехсот до восьмисот тысяч рублей. Люксы стоят как минимум вдвое дороже. Безусловно, гостям необходимы представительские автомобили. По данным Фонтанки.ру, на весь период за Maybach придется заплатить почти четыреста тысяч, за Мерседес — около трехсот. Помимо этого, гости форума смогут сходить на выступления Григория Лепса или Сергея Шнурова. Цены на концерт последнего достигают четверти миллиона рублей. Стоит отметить, что за посещение сессии, на которой будет выступать президент Владимир Путин, гости должны будут заплатить чуть более четырехсот тысяч.

Журналисты также узнали стоимость эскорт-услуг. Они могут достигать двухсот тысяч за ночь. При этом часть этих затрат будет покрыта за счет бюджета, так как на форум приедет множество чиновников.

Международный экономический форум пройдет в Петербурге с 6 по 8 июня.