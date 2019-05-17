Россия заплатит Гринпис 3 миллиона долларов

К такому соглашению пришли стороны в споре из-за задержания активистов и судна Arctic Sunrise.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его голландский коллега Стеф Блок договорились об окончательном урегулировании претензий в связи с инцидентом у нефтяной платформы «Приразломная». Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства. В нем отмечается, что содержание соглашения конфиденциально. Сумму компенсации не назвали ни в российском, ни в голландском МИДе. О том, что Москва выплатит Greenpeace 3 миллиона долларов, сообщило агентство Reuters. Это в два раза меньше, чем сумма, назначенная Арбитражным судом в Гааге два года назад. Россия тогда настаивала, что у суда нет полномочий для рассмотрения этого дела. Инцидент, из-за которого возник спор, произошел в 2013 году. Активисты Greenpeace с судна Arctic Sunrise, шедшего под флагом Нидерландов, пытались подняться на платформу «Приразломная» в Баренцевом море, чтобы провести акцию против добычи нефти в Арктике. Силовики задержали 30 человек. Их обвинили в пиратстве, потом статью смягчили, активистов отпустили под залог, а позже амнистировали.

Глава голландского МИДа Стеф Блок заявил, что Нидерланды удовлетворены урегулированием спора. По его словам, Россия признала, что суда в международных водах не могут задерживаться без оснований