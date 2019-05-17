Из резиденции посла Великобритании на Софийской набережной в Москве сегодня вечером эвакуировали людей из-за пожара
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Причиной стало короткое замыкание. Никто не пострадал.
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Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Причиной стало короткое замыкание. Никто не пострадал.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…