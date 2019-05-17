Подготовка опроса о строительстве храма на месте сквера в Екатеринбурге займет до месяца

Об этом агентству ТАСС сказал депутат городской думы, член комиссии по самоуправлению Константин Киселев.

Вчера мэр Екатеринбурга после соответствующего призыва президента сказал, что городская администрация поинтересуется мнением жителей по поводу строительства храма на месте сквера. Александр Высокинский уточнил, что организацию, которая будет проводить опрос, определит гордума. Работы по строительству храма временно приостановлены. Тем не менее сегодня в сквере вновь собрались горожане. По оценки местных СМИ, пришли около тысячи человек. Как пишет сайт Е1, полиция задержала двух молодых людей, которые ругались матом, в целом же ситуация спокойная. Сегодня силовики разрешили протестующим подходить к ограждению вокруг места будущей стройки и даже гладить забор.