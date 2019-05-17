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21:01, 17 мая 2019

«Яндекс» рекомендовала своим сотрудникам не летать самолетами «Сухой Суперджет 100», но сейчас все ограничения сняты

Компания «Яндекс» рекомендовала своим сотрудникам не летать самолетами «Сухой Суперджет 100», но сейчас все ограничения сняты. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Яндекса». Издание отмечает, что сегодня днем появились сообщения о распоряжении, выпущенном компанией. В нем якобы говорилось, что ни один сотрудник «Яндекса» не может быть отправлен в служебную командировку на самолете «Сухой Суперджет 100». В пресс-службе говорят, что возникло недопонимание — в итоге рекомендация превратилась в распоряжение, которое теперь отменено.
Две недели назад в «Шереметьево» сгорел «Суперджет». Погиб 41 человек.



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