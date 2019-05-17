Компания «Яндекс» рекомендовала своим сотрудникам не летать самолетами «Сухой Суперджет 100», но сейчас все ограничения сняты. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Яндекса». Издание отмечает, что сегодня днем появились сообщения о распоряжении, выпущенном компанией. В нем якобы говорилось, что ни один сотрудник «Яндекса» не может быть отправлен в служебную командировку на самолете «Сухой Суперджет 100». В пресс-службе говорят, что возникло недопонимание — в итоге рекомендация превратилась в распоряжение, которое теперь отменено.

Две недели назад в «Шереметьево» сгорел «Суперджет». Погиб 41 человек.