В Екатеринбурге полиция сегодня снимает на камеру всех, кто приходит на территорию сквера у Театра драмы

Об этом сообщает местный сайт Е1. Он отмечает, что на одном из входов съемку вела девушка в штатском. По разным данным, в сквере, где планируется строительство храма, сегодня собрались от нескольких сотен до тысячи человек. Это меньше, чем в предыдущие дни.

Накануне Кремль посоветовал властям Екатеринбурга провести опрос по поводу застройки сквера. В мэрии заявили, что выяснят мнение горожан. Там также сказали, что приостанавливают строительство храма до окончания опроса.