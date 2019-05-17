Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Указ в последние дни своей работы подписал действующий президент Украины Петр Порошенко.

Кроме того, о получении украинского гражданства в Фейсбуке сообщает Наталья Каплан, сестра Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет по обвинению в причастности к терактам в Крыму.

Что же касается Ильи Пономарева, он уехал из России в 2015-м году. Он заочно арестован в нашей стране. Экс-депутата обвиняют в пособничестве в растрате средств фонда «Сколково».