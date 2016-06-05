Опрос ВЦИОМ, посвященный строительству храма на месте сквера в Екатеринбурге, будет закрытым

Его результаты публиковать не планируется. Заказчик пожелал остаться неизвестным, — сказал агентству JustMedia глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Он добавил, что опрос стартовал 15-го мая.

Между тем, жители Екатеринбурга жаловались, что люди, представляющиеся сотрудниками ВЦИОМ, предлагают несколько вариантов ответа, и все они за храм. Варианта о том, что церковь не должна быть построена на месте сквера, нет. Федоров сказал, что это фейк.