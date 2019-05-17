Россия и Нидерланды урегулировали спор, связанный с задержанием в 2013-м году судна «Арктик Санрайз»

Тогда активисты «Гринпис» пытались забраться на российскую нефтедобывающую платформу. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на «Гринпис», Москва выплатит организации компенсацию в размере 2-х миллионов 700 тысяч евро. Это вдвое меньше, чем два года назад постановил выплатить Арбитражный суд в Гааге.

Российские пограничники 6 лет назад при захвате судна «Арктик Санрайз» под флагом Нидерландов задержали 30 человек. Задержанные провели в СИЗО 2 месяца. Их обвиняли сначала в пиратстве, потом в хулиганстве, но в итоге амнистировали.