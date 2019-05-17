В РАН окончательно отказались от планов присвоить звание почетного профессора главе РПЦ и спикеру Совета Федерации

В Российской академии наук окончательно отказались от планов присвоить звание почетного профессора главе РПЦ и спикеру Совета Федерации. Об этом сообщила представитель РАН Светлана Попова, — пишет сайт «Открытые медиа». С чем связано решение, Попова не объяснила.

О том, что патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко присвоят звания, было объявлено в середине января. Затем в РАН сказали, что анонс был ошибкой, и пообещали рассмотреть вопрос о присвоении званий в другой раз.