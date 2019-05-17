Китайский интернет-магазин «Алиэкспресс» начнет доставлять посылки в пункты выдачи магазинов X5 Retail Group, которой принадлежат сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Об этом пишет газета «Ведомости». Тестировать услугу начнут в июне. Ранее компания договорилась с интернет-магазином «Озон» о сотрудничестве, в рамках которого собираются открыть несколько тысяч пунктов выдачи заказов. При этом клиенты «Озона» смогут получать товары на кассах в «Пятерочке».