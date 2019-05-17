Один из крупнейших чартерных перевозчиков России, «Азур Эйр», решил больше не кормить пассажиров эконом-класса на рейсах длительностью до 5-ти часов. Вместо еды будут предлагать лишь холодные и горячие напитки. В компании сказали, что это позволить сохранить стоимость перелетов на прежнем уровне в условиях подорожания топлива и увеличения аэропортовых сборов. Изменения вступят в силу 1-го июня, — говорится на сайте «Азур Эйр».