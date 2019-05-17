По разным данным, от нескольких сотен до тысячи человек пришли этим вечером в сквер в центре Екатеринбурга, где планируется строительство храма. Люди скандируют «мы за сквер» и требуют проведения референдума, — сообщает сайт Znak.com.

Между тем, стало известно, что встреча с мэром Александром Высокинским для обсуждения судьбы сквера завтра не состоится. Активист Александр Иванов, который вчера вызвался собрать 30 человек со стороны протестующих, отказался это делать. На своей странице в Фейсбуке он написал, что в предлагаемом формате встреча кажется бесполезной.

Напомню, вчера президент Владимир Путин призвал провести в Екатеринбурге опрос, чтобы выяснить, как горожане относятся к строительству храма на месте сквера. Сразу следом городские власти сказали, что опрос будет.