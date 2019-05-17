В Екатеринбурге студентам-медикам пообещали проблемы с сессией, если они будут ходить на акцию против застройки сквера у Театра драмы. Об этом пишет сайт Znak.com со ссылкой на самих молодых людей. Согласно этим данным, в сквере дежурят представители профсоюза, которые вычисляют студентов, пришедших протестовать. По подсчетам местных журналистов, этим вечером в сквере собрались около тысячи человек. Это меньше, чем в предыдущие дни.

Напомню, накануне Кремль посоветовал провести в Екатеринбурге опрос по поводу строительства храма на месте сквера. В мэрии сегодня сказали, что определяются с порядком проведения.