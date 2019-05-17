Около 300 человек пришли в сквер в центре Екатеринбурга, где планируется строительство храма

Об этом сообщает сайт Znak.com. Протестующих значительно меньше, чем в предыдущие дня, когда в сквер приходили по несколько тысяч человек.

Накануне после слов президента Владимира Путина о том, что надо провести опрос насчет строительства храма, власти Екатеринбурга заявили, что опрос будет. Решается вопрос о том, в какой он будет форме, — сказал мэр Александр Высокинский. Высокинский добавил, что строительство храма приостановлено.

Между тем, в Кремле сегодня заявили, что президент не вмешивался в ситуацию в Екатеринбурге, он просто ответил на вопрос журналистов, а местные власти прислушались к позиции главы государства.

Тем временем в Екатеринбург прилетел директор ВЦИОМ Валерий Федоров. В интервью телеканалу «Дождь» он сказал, что, с его точки зрения, стоит опрашивать всех жителей города, а не только того района, где находится сквер.

Тем временем в одном из ресторанов Екатеринбурга сегодня приготовили торт в виде сквера у Театра драмы, обнесенного забором со стоящими возле него росгвардейцами. Владелец заведения Евгений Кексин написал на своей странице в Фейсбуке, что стена на торте будет символично и торжественно сломлена в ближайшие минуты. Бизнесмен сопроводил сообщение хэштэгом #мызасквер.