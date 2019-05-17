Экипаж самолета Сухой Суперджет, потерпевшего аварию в Шереметьево, нарушил инструкции при посадке

Это следует из документа Росавиации о причинах катастрофы, унесшей жизни 41 человека.

Экипаж самолета не выпустил закрылки при заходе на посадку, как того требует инструкция. Известно также, что командир несколько раз перед аварией пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на документ Росавиации. В нем говорится, что лайнер заходил на посадку на допустимой скорости, но с превышением массы на 1,5 тонны. При приземлении «Суперджет» испытал серьезные перегрузки, последовало разрушение конструкций с проливом топлива и пожаром. Сигнализация о возгорании сработала за 4 секунды до остановки самолета.

Ранее источник агентства сообщил, что у следствия нет особых претензий к техническому состоянию «Суперджета», и ошибка экипажа рассматривается в качестве основной версии аварии. По данным другого собеседника РИА Новости, конструктивные недостатки лайнера также остаются одной из версий катастрофы.

Авария в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет «Сухой Суперджет» загорелся после жесткой посадки, 41 человек погиб. В Минтрансе позже заявили, что не видят оснований для запрета эксплуатации лайнера