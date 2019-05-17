Противники строительства храма вновь собираются в сквере в центре Екатеринбурга, однако сегодня их около 200 человек. Об этом пишет сайт Znak.com. В предыдущие дни протестующих было несколько тысяч.

Накануне президент Владимир Путин призвал провести опрос с целью выяснить отношение жителей Екатеринбурга к строительству храма на месте сквера. Спустя полчаса в мэрии сказали, что будут проводить опрос. Глава города Александр Высокинский пообещал, что до выяснения мнения жителей Екатеринбурга строительство храма будет приостановлено.