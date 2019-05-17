Зам.главы Росрезерва отправлен под домашний арест по делу о хищениях в рамках исполнения госконтракта на 3 млрд рублей

Зам.главы Росрезерва Александр Кирюхин отправлен под домашний арест по делу о хищениях в рамках исполнения госконтракта на 3 миллиарда рублей. Решение принял Басманный суд Москвы, — сообщает агентство РИА Новости. По словам адвоката другого фигуранта дела, директора НИИ проблем хранения Росрезерва, именно Кирюхина следствие считает организатором хищения бюджетных денег. Точный ущерб пока не установлен. Детали не разглашаются.