ЦСКА сегодня сыграет в первом полуфинале баскетбольной Евролиги против мадридского Реала

Российский клуб имеет неофициальный статус самого неудачливого гранда европейского баскетбола.

За 17 сезонов, ЦСКА пропустил только один финал четырех – в 2011 году, но при этом из 15 попыток армейцам удалось выиграть лишь в трех. В полуфинале ЦСКА уступал 9 раз, так что именно этот матч для армейцев самый опасный. Кстати, соперник ровно тот же самый, что и год назад – мадридский Реал, правда тогда лидеры команды только набирали форму после травм. Тем не менее, ветеран ЦСКА Кайл Хайнц полагает, что сегодня есть возможность переписать историю. Президент армейского клуба Андрей Ватутин считает фаворитом не свою команду, а соперника и намекает, что главный тренер Димитрис Итудис получит предложение о новом контракте в случае победы. Для неуверенности Ватутина есть причины. Реал в плей-офф не оставил шансов Панатинаикосу, а ЦСКА долго и тяжело разбирался с Басконией — командой из Витории, где и пройдет финал. Впервые за много лет армейцы проиграли домашний матч плей-офф. Вместе с тем, в составе Реала не будет словенского вундеркинда Луки Дончича, который после прошлогодней победы уехал играть в НБА. Без него команда не так сильна, но все же достаточно мощна, чтобы победить любого соперника.

Полуфинальный матч баскетбольной Евролиги между ЦСКА и Реалом начнется в 22 часа. Трансляция на канале Матч ТВ.