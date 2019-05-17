Парламент Тайвани проголосовал за легализацию в стране однополых браков

Парламент Тайвани, на фоне отмечаемого в мире дня борьбы против нарушения прав ЛГБТ, проголосовал за легализацию в этой стране однополых браков. Тем временем, во Франции у посольства России прошла акция против гонений на геев в Чечне.

Как пишет британская The Guardian, Тайвань стала первой страной Азии, где легализованы однополые браки. Ещё два года назад Конституционный суд страны потребовал от законодателей принять соответствующий закон и отпущенный на это срок истекал буквально через неделю. Политики, по сообщению газеты, не могли проигнорировать решение суда и предложили три проекта: но самым продвинутыми оказались идеи, изложенные в документе, подготовленном правительством. В нем частично легализуется и усыновление детей однополыми парами.

В репортажах корпорации BBC показывают толпы сторонников новых законов, которые собрались перед зданием парламента Тайваня. Все это, напоминают журналисты, случилось на фоне итогов недавнего референдума: жители страны проголосовали против того, чтобы считать однополые союзы браком. Поэтому, правительство страны решило, что специально разработает новое законодательство. Противники таких идей назвали это «гибелью демократии» и предательством позиции большинства граждан страны.

Темы прав ЛГБТ фигурируют и в других сообщениях зарубежной прессы. В частности, Reuters пишет, что новые санкции США против группировки Терек, в том числе введены в связи с охотой на геев в Чечне.

Акция в поддержку чеченских геев прошла и во Франции у здания российского посольства в Париже. Сюда пришли, как пишет Le Parisien, два десятка ЛГБТ-активистов с лозунгами и транспарантами, на которых было написано: «Любовь — не преступление». Активисты также попытались передать российским дипломатам свою петицию, но они её не приняли.

В самой Франции, гомофобия тем не менее остаётся проблемой — так передаёт телеканал France24. Правозащитники фиксируют рост жалоб на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. Это также касается нападений на представителей ЛГБТ (их в прошлом году было более тысячи. Власти страны пообещали разработать специальную программу борьбы с гомофобией, — сообщается в репортаже France24.

Однополые союзы легализованы в порядка 30 странах: в основном в Европе и странах Северной и Латинской Америки.