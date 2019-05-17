ЕС разработал рамочный документ, позволяющий вводить санкции против лиц, которые несут ответственность за кибератаки

Евросоюз разработал рамочный документ, позволяющий вводить санкции против лиц или организаций, которые несут ответственность за масштабные кибератаки. Речь идет о запрете на въезд в ЕС и замораживании активов. О планах разработать механизм от защиты для кибератак Евросоюз объявил в октябре прошлого года после сообщения о кибератаке на организацию по запрещению химического оружия в Гааге.