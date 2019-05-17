Немецкие экологические активисты сняли блокаду европейского ответвления газопровода «Северный поток 2»

Шестеро активистов экологической группировки Climate Justice Greifswald вчера вечером прекратили пребывание на строительной площадке ветки Eugal, которая станет материковым продолжением газопровода «Северный поток 2». Накануне немецкие экологи пробрались в километровый участок будущей трассы недалеко от города Врангельсбурга на севере Германии и находились там более 10 часов. Труба имеет диаметр около полутора метров.

Как сообщил «Эху» представитель полиции, местное ведомство по разрешению демонстраций придало мероприятию статус «спонтанного собрания», тем самым узаконив его. Благодаря этому действий полиции по разгону акции не понадобилось. В течение нескольких часов представители ведомства и медиаторы полиции вели переговоры с участниками акции, которые к вечеру завершились успехом. Экологическая группировка посчитала свою цель достигнутой.

Прежде всего активисты стремились привлечь внимание общественности и СМИ к проблеме экологического вреда, который наносит природный газ ландшафту и климату. По мнению активистов, форсирование газодобычи замедляет воплощение целей Парижского климатического соглашения.

Работы по соединению участков газопровода продолжатся в понедельник.

Eugal – европейское ответвление газопровода «Северный поток 2». Общая продолжительность этой трассы – около 480 километров. Ветка должна быть принята в эксплуатацию до конца 2019 года.