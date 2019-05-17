Суд в Киеве открыл дело о запрете на выезд с территории Украины высокопоставленных чиновников после выборов

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с территории Украины высокопоставленных чиновников после парламентских и президентских выборов, — сообщается на сайте суда. Запрет нужен для того, чтобы этих людей можно было преследовать за коррупцию, — указывает истец. В списке 180 человек, в том числе президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман. Имя истца, по ходатайству которого открыто дело, не называется, — отмечает РБК.