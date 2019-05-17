Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подал в отставку

Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке. Климкин стал министром иностранных дел Украины в 2014-ом году. После президентских выборов штаб Владимира Зеленского заявлял о том, что отставка Климкина, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака – дело практически решенное. Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая.

Тем временем, в Верховной Раде фракция «Народного фронта» вышла из правящей коалиции. Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак. Перевод Первого канала. Распад правящей коалиции может помешать новому президенту распустить парламент.